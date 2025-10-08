のん、中学時代は白米を「朝に6合食べて…」驚きの食生活明かす「過食気味になっていた」
【モデルプレス＝2025/10/08】女優・アーティストののんが8日、テレビ東京系「あのちゃんの電電電波◆（ダイヤは音符マーク）」（毎週火曜深夜2時〜）に出演。中学時代の食事に関するエピソードを語った。
【写真】のん、変形タンクトップ姿のライブショット
今回、番組では「罪（つみ）」「夢（ゆめ）」「金（かね）」などの2文字のワードが並んだルーレットを回し、当たったお題についてトークを繰り広げる「2文字トークルーレット」の企画を実施。のんは、「飯（めし）」のワードを当て、あのから「テンションが上がるご飯はなんですか？」と問われると「白いご飯。白米大好き」と答え、白米のお供にはハンバーグを挙げた。
また「中学生の頃はお腹空いて、朝に6合食べていました」と明かし、一同驚き。続けて「親からは『ダイエットしなさい』って言われていて、お腹空いてしょうがなくて部活もやっていたし、過食気味になっていた」と理由を明かし、「朝3合炊かれているんですけど、両親が家出たのを見計らって自分で3合炊いて食べてた」と両親に隠れて白米を大量に食べていたという。
さらに、当時は「多分、今より7kgくらい太ってた」と語ったのん。あのから「白米のみですか？」と尋ねられると「のみです」とおかず無しに白米を食べていたことも明かしていた。（modelpress編集部）
情報：テレビ東京
【Not Sponsored 記事】
【写真】のん、変形タンクトップ姿のライブショット
◆のん、中学時代は朝から白米6号
今回、番組では「罪（つみ）」「夢（ゆめ）」「金（かね）」などの2文字のワードが並んだルーレットを回し、当たったお題についてトークを繰り広げる「2文字トークルーレット」の企画を実施。のんは、「飯（めし）」のワードを当て、あのから「テンションが上がるご飯はなんですか？」と問われると「白いご飯。白米大好き」と答え、白米のお供にはハンバーグを挙げた。
さらに、当時は「多分、今より7kgくらい太ってた」と語ったのん。あのから「白米のみですか？」と尋ねられると「のみです」とおかず無しに白米を食べていたことも明かしていた。（modelpress編集部）
情報：テレビ東京
【Not Sponsored 記事】