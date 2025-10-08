まずは拡張現実の普及からです。

AIの日進月歩の進化の影に隠れていたスマートグラスに、新しいニュースです。Bloomberg（ブルームバーグ）によると、Apple（アップル）がVision Proの廉価版開発にかけていたリソースを、スマートグラスに再配分するというのです。

Appleが開発する2種類のスマートグラス

これまでの噂でAppleは、コードネーム「N100」として安価で軽量なVision Proを開発する計画があるとされていました。その計画が順調にいけば、2027年に製品として発表されることが見込まれていただけに残念。しかし、Appleが他社に対抗して研究開発を急ピッチに進めているということは、この分野のホットさを示す指標にもなりそうです。報道によると、Appleは少なくとも2種類のスマートグラスを開発しているようです。

N50モデル（ディスプレイ非搭載） ・iPhoneとペアリングして使用 可能 ・独自のディスプレイを搭載しない ・早ければ2026年に発表、2027年発売予定 ディスプレイ付きモデル ・ 2028年に発売予定 ・MetaのRay-Ban Displayに対抗する製品として開発中

ライバルMetaとの競争

一方、Meta（メタ）は2025年9月のイベントで以下の新製品を発表しています…

ディスプレイを内蔵した800ドル（約12万1000円）のスマートグラス（今月21日発売、日本展開なし） ・新型のリストバンド型コントローラー ・アスリート向けにデザインされたOakley（オークリー）ブランドの「Vanguard」グラス

AppleとMetaで、スマートグラスの次世代市場で本格的に火花を散らすことになりそうです。先月のAppleの年次製品発表イベントでは、iPhone17シリーズやスリムなiPhone Airが発表されましたが、AIに関する明確な戦略は乏しかったと指摘されています。Google（グーグル）は、最新のフラッグシップモデルでGemini AIモデルの実力を披露しており、AppleとAI技術の差が注目されています。

Apple Glassは発売となれば非常に人気が出そう。ティム・クックCEOの肝煎りだったVision Proは、これからどうなるのでしょうか。

