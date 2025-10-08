休場明け８日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比２８７．７８ポイント（１．０７％）安の２６６６９．９９ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が９９．４３ポイント（１．０４％）安の９４７３．９５ポイントと３日続落した。売買代金は１０６５億９３７０万香港ドルにやや拡大している（６日前場は７２３億３８２０万香港ドル）。

米株安が嫌気される流れ。昨夜の米株市場では、高値警戒感や米政府一部閉鎖の長期化懸念で主要指標のＮＹダウが前日比０．２％安と続落し、ハイテク株比率の大きいナスダック指数は０．７％安と反落している。米ＩＴ大手オラクルのクラウド事業について、収益性の不安が浮上したことも関連銘柄にとっての逆風となった。また、中国では国慶節・中秋節の大型連休により、本土市場が８日まで休場。あす９日に取引再開する本土株動向も気がかり材料となった。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、中国中堅デベロッパーの龍湖集団ＨＤ（９６０／ＨＫ）が５．６％安、自動車ディーラー大手の中升集団ＨＤ（８８１／ＨＫ）が３．５％安、中国インターネット検索最大手の百度集団（９８８８／ＨＫ）が３．４％安と下げが目立った。

セクター別では、クラウド関連が安い。万国数拠ＨＤ（９６９８／ＨＫ）が６．８％、微盟集団（２０１３／ＨＫ）が３．８％、金山雲（３８９６／ＨＫ）が３．５％、金蝶国際軟件集団（２６８／ＨＫ）が３．２％ずつ下落した。そのほか、半導体や人工知能（ＡＩ）技術の銘柄群も値を下げている。

中国不動産セクターもさえない。龍湖のほか、中国金茂ＨＤ（８１７／ＨＫ）が４．８％安、万科企業（２２０２／ＨＫ）が３．８％安、世茂集団ＨＤ（８１３／ＨＫ）が２．８％安で引けた。

半面、ＥＶ関連はしっかり。小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）が１．８％高、比亜迪（ＢＹＤ：１２１１／ＨＫ）が１．７％高、浙江零ホウ科技（９８６３／ＨＫ）が１．３％高で前場取引を終えた。ほか、リチウムや動力電池関連も物色され、江西カン鋒リ業集団（１７７２／ＨＫ）が３．４％高、天斉リ業（９６９６／ＨＫ）が２．４％高、中創新航科技（ＣＡＬＢ：３９３１／ＨＫ）が２．１％高と値を上げている。

産金セクターも高い。赤峰吉隆黄金鉱業（６６９３／ＨＫ）が１４．７％、山東黄金鉱業（１７８７／ＨＫ）が７．６％、紫金黄金国際（２２５９／ＨＫ）が６．０％、霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が３．８％ずつ上昇した。金相場が連日で史上最高値を更新する中、収益の上積みが意識されている。

他の個別株動向では、スマートコックピット・ソリューションの博泰車聯網科技（上海）（２８８９／ＨＫ）が１９．４％高。同社は８日、人工知能（ＡＩ）関連企業で、画像処理ソフト中国最大手の商湯集団（センスタイム・グループ：２０／ＨＫ）傘下企業との間で、長期的戦略的パートナーシップの枠組み契約を締結したと発表し、業績拡大の期待が高まった。博泰車聯網は９月３０日に新規上場し、ほぼ一本調子で値を上げている（公募価格は１０２．２３香港ドル、初値は１３５．００香港ドル、きょうの前場終値は２１３．２０香港ドル）。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）