女優の大竹しのぶさん（68）がインスタグラムを更新し、亡くなった元夫・服部晴治さんとの間の長男・二千翔さん（にちか、40）の結婚式の様子を投稿した。「とにかく幸せな日でした」と語る大竹さんと、二千翔さんの笑顔の親子ショットがネット上で話題となっている。



【写真】大竹しのぶさんと息子・二千翔さんの顔出し2ショット

大竹さんは、結婚式当日を振り返り、「当日は何だか夢の中にいるようで、時間が経って改めて、本当にいい日だったなあと思っています」とコメント。「二人が来てくださった皆様のことを一生懸命に考えていることがよくわかって、みーんなが笑顔でした」とし、タキシード姿の二千翔さんと2人、笑顔でマイクの前に立つ親子ツーショットを披露した。「今までのこと、色々なことがあっても、ぜーんぶ良かったぁと思える日になりました。うまく言えないけど。とにかく幸せな日でした」と喜びをにじませた。



また、大竹さんは後日の投稿で「この写真載せるの忘れてました」とコメントし、一枚の写真を公開。和装姿の二千翔さん夫婦が参列者に囲まれながら歩き、それを笑顔で後ろから見守る大竹さんという構図から、親子ともに幸せいっぱいの門出の様子が伝わってくる。



SNSでは、「後ろのしのぶさんのお姿に涙出ました」「二千翔さんとしのぶさんの笑顔で幸せを分けてもらえました」「しのぶさんの、愛が溢れでるようです」「なんて素敵な写真」「なんで晴れやかないい表情幸せな気持ちになります」などのコメントがあった。