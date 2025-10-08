¡Ö¤É¤·¤¿¤Î¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¡Ö¤è¡¼¤¯µÙ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×´ÔÎñ¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥à¾×·â¤É¥¢¥Ã¥×á¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤Þ¤ÄÌÓ¡¢¤Ê¤¬¤Ã¡ª¡×¡Ö¤ªÃãÌÜ¤µ¤ó¡×
È¾ÌÜ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ª´é¤ËŽ¥Ž¥Ž¥
¡¡60ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿à¾×·â¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¡Ì²¿ùËÜÅ¯ÂÀ¤Ç¤¹¡£¤ª¤ä¤¹¤ß¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¡¢È¾ÌÜ¤ò³«¤¤¤¿à¿çÌ²Ä¾Á°á¤Î´é¤Î¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤ÏÇÐÍ¥¤Î¿ùËÜÅ¯ÂÀ(60)¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÇú¾Ð¡¡°ì½ÖÃ¯¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤ªÃãÌÜ¤µ¤ó¡×¡ÖµÕ¤ËÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤É¤·¤¿¤Î¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤è¤©¡×¡ÖÌÌÇò¤¹¤®¤â¤È¤Æ¤Ã¤¿¥µ¥ó¡×¡Ö¥µ¥¤¥³¡¼¤Ã¤¹Çú¾Ð¡×¡Ö¤Þ¤ÄÌÓ¡¢¤Ê¤¬¤Ã¡ª¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¡×¡Ö¾Ð¤¨¤ë¤ï¡×¡Ö¤è¡¼¤¯µÙ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¿ùËÜ¤Ï¡¢´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æº£Ç¯2·î¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£