¡¡Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½ÀÆ»½÷»Ò52¥¥íµé¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿°¤Éô»í¤¬ÈäÏª¤·¤¿à¥¤¥á¥Á¥§¥óá¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÁ°È±3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¤È¤µ¤Ã¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢Á°È±¤òºî¤Ã¤¿°¤Éô¤È¥«¥Ã¥È¤·¤¿ÈþÍÆ»Õ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤Ñ¤Ã¤Ä¤óÁ°È±¤«¤ï¤¤¡Á¡×¡Ö¤¤¤«¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤È¤¤á¤¯È±·¿¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¿¿»÷¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Öº£¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤Ç¡×¡Ö¤µ¤é¤Ë¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Á¤ç¡¼¤¼¤Ä¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡°¤Éô¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï2²óÀïÇÔÂà¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯6·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï5ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£