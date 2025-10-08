¡Ö¤Þ¤ë¤Çºå¿À¤Î¾å°ÌÂÇÀþ¡×´ØÀ¾¿Íµ¤¥¢¥ÊàÀª¤¾¤í¤¤á4¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÀ¨¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Ï¡¼¤ó ¤ß¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¡Ä¡×
¡¡´ØÀ¾¤Î¿Íµ¤½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¹ë²Ú¤À¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ëÅÙ¤ËÃý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢½¸¤Þ¤ë¤È¤è¤ê»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢»ß¤Þ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢MBSËèÆüÊüÁ÷¤Î»³ºê¹á²Â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(·§ËÜ¸©½Ð¿È)¤¬¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢³¤ÅÏÌ¤Íè¥¢¥Ê¡¢À¶¿åËãÜ¿¥¢¥Ê¡¢Á°ÅÄ½Õ¹á¥¢¥Ê¤È¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¡£
¡¡´ØÀ¾¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬àÀª¤¾¤í¤¤á¤·¤¿¹ë²Ú¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¡¢9·î15Æü¤Ë28ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿»³ºê¥¢¥Ê¤È8·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿À¶¿å¥¢¥Ê¤ò½Ë¤¦¥±¡¼¥¤Î¼Ì¿¿¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖMBS¤ÎÈþ¿Í¥¢¥ÊTOP4ÀªÂ·¤¤¤ä¤ó¡×¡Ö¤Þ¤ë¤Çºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î1ÈÖ¶áËÜ2ÈÖÃæÌî3ÈÖ¿¹²¼4ÈÖº´Æ£¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖMBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ ¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Ï¡¼¤ó ¤ß¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¡ÄÌþ¤·¡Ä¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£