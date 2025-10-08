¡Ö¼ýÏ¿¤Ã¤Æ¼ÕºáÁ°¡©¡×¡Ö¥«¥Ä¥é¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¿Íµ¤ÈÖÁÈMC¤ÎàºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëá¤ËSNSÁûÁ³¡Ö¤É¡¼¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤ä¤í¤¦¡×¡Ö¤³¤ì¤µ¤¹¤¬¥×¥í¤Î²è³Ñ¡ª¡×
¡Ö¥«¥Ä¥é¡ª ¥¦¥±¤ë¡×¶Ã¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤ÇMC¤òÌ³¤á¤ë¿Íµ¤·Ý¿Í¤¬¸«¤»¤¿ºÇ¿·¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤â¤¦´°Á´¤ËÁÐ»Ò¤Ê¤Î¡Ä2¿Í¤È¤â²¿¸«¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡×¤ÎÄ¹ÅÄ¾±Ê¿(45)¤È¾¾Èø½Ù(43)¤Î»ÅÁð¤¬¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖTHE¿À¶È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×(TBS)¤Î¸ø¼°X¡£
¡¡SNS¤Ç¤ÎÉÔÅ¬ÀÚÈ¯¸À¤Ø¤Î¼Õºá¤È¤·¤Æ2¿Í¤Ï¥Ð¥ê¥«¥ó¤ÇË·¼ç¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢7Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤ÏÄ¹ÅÄ¤¬¥Ñ¡¼¥ÞÉ÷¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤É¡¼¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤ä¤í¤¦¡×¡ÖÈ±·¿¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¤³¤ì¤Î¼ýÏ¿¤Ã¤Æ¼ÕºáÁ°¤«¤Ê¡©¡×¡Ö´Ñ²»ÍÍ¤È¤ªÃÏÂ¢ÍÍ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤µ¤¹¤¬¥×¥í¤Î²è³Ñ¡ª¡×¡Ö¥«¥Ä¥é¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡Ö¥«¥Ä¥é¡ª ¥¦¥±¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£