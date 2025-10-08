気象庁は8日午前10時半、発達する熱帯低気圧に関する情報を発表した。8日9時の観測によると、熱帯低気圧がフィリピンの東の北緯17度40分、東経138度25分にあって、1時間におよそ35の速さで西北西へ進んでいる。中心の気圧は1006ヘクトパスカル、最大風速は15、最大瞬間風速は23となっている。熱帯低気圧は今後24時間以内に台風に発達する見込みという。

熱帯低気圧の中心は、12時間後の8日午後9時には日本の南の北緯20度40分、東経138度05分を中心とする半径100の円内に達する見込み。中心の気圧は1004ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は15、最大瞬間風速は23が予想される。

熱帯低気圧はその後台風となる見込みで、その中心は、24時間後の9日午前9時には日本の南の北緯22度30分、東経136度20分を中心とする半径130の円内に達する見込み。中心の気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18、最大瞬間風速は25が予想される。

台風の中心は、48時間後の10日午前9時には

日本の南の北緯25度30分、東経133度25分を中心とする半径200の円内に達する見込み。中心の気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18、最大瞬間風速は25が予想される。

72時間後の11日午前9時には日本の南の北緯27度50分、東経131度35分を中心とする半径260の円内に達する見込み。中心の気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20、最大瞬間風速は30が予想される。

なお、熱帯低気圧や台風の中心が予報円に入る確率は70％。

出典:気象庁ホームページ （当該ページのURL https://www.jma.go.jp/bosai/information/typhoon.html#format=text&fname=20251008013133_0_VPTI51_RJTD.json）