【京都サンガＦ．Ｃ．】曹貴裁監督が吐露した心情　ドローで終わった試合後「勝ち点２を落としたという気持ちのまま…」悲願の初Ｖへ中断期間の落とし込みは？【KICKOFF！KANSAI】

Ｊ１リーグ悲願の初優勝を目指す京都サンガＦ．Ｃ．の曹貴裁監督が好調２位のチームを分析。川崎フロンターレ戦では１−１のドローに終わったが、その試合の“捉え方”について変化があった。「勝ち点２を落としたという気持ちのままで」と話す理由とは？



▼京都の曹貴裁監督が上位につける“秘訣”を分析



関西のサッカー情報を中心に扱うＭＢＳのＪリーグ応援番組『ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ＫＡＮＳＡＩ』で、ＭＣを務める元日本代表ＤＦ加地亮さんが登場。残り５試合で優勝争いする２位京都サンガＦ．Ｃ．のクラブハウスを訪れ、徹底取材した。





Ｊ１リーグ第３３節川崎フロンターレ戦は１−１のドローに終わり、勝ち点１を獲得。カメラの前に現れた曹貴裁監督は「勝ち点３を取らないといけないとほかのチームの結果も見て思っていたので、残念。一晩たって、今は勝ち点１が大きかったと済まさない方がいいと思っている」と心情を打ち明けた。上位がそろって足踏みし、３位柏レイソル、５位サンフレッチェ広島が勝利。京都が勝ち点３を積んでいれば、結果的に首位鹿島と２差につけ、２試合あとの第３５節には直接対決を迎えられた。代表ウィークによる中断に突入したなかで、指揮官は「勝ち点２を落としたという気持ちのままで中断に入る方が選手と共有できることもある。勝ち点１はシーズンを通して大事な勝ち点だけどホームだし勝ち点３を取らないといけなかった。その思いが強い」と猛省した。加地さんは「意識の変化が良いですね」と反応。指揮官としては、さまざまな段階を踏んでチームがステップアップするために必要な“変化”だとした。「今までは大きい勝ち点１と言っていた。でも選手もそれが良かったとは誰一人思っていない。追いついたとか川崎という力のあるチームに対してというのはあるけど、対策もされて乗り越えていかないといけないなか、最初の時間帯で相手に脅威を与えるプレーをしていかないと。我々も階段を上っていかないと」開幕戦でセットだった前線３人のラファエル・エリアス選手、原大智選手、マルコ・トゥーリオ選手が特徴的とされてきた京都。だが、その３人が揃ったのは「６試合か７試合ぐらい」として「誰が出ても継続してやっていくなかで勝ち点が取れると１年間で証明できた。だからこそ怪我人を減らしてゲームに臨むのがより大事になっている。戦力が厚くなっただけに」と、誰が出ても体現できる“サンガのサッカー”を作り上げた。悲願の優勝まで信じて戦い続ける京都。首位の鹿島とは勝ち点５差で、ひたすら勝利を求め続ける。（ＭＢＳ「ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ ＫＡＮＳＡＩ」日曜深夜０：５０−１：２０放送 ２０２５年１０月５日（日）収録より）