【ファミマ】札幌のシメパフェ人気店監修「ピスタチオといちごのパフェ」を北海道限定で発売
ファミリーマートは10月7日、「パフェ佐藤監修ピスタチオといちごのパフェ」(498円)を北海道のファミリーマートで発売した。
「パフェ佐藤監修ピスタチオといちごのパフェ」(498円)
同商品は、札幌のシメパフェ人気店「パフェ、珈琲、酒、佐藤」とのコラボ第2弾となる。
「パフェ、珈琲、酒、佐藤」店舗外観
昨年発売した第1弾は、本格的な味わいが好評を博し、SNS上でも「お店のパフェみたい!」「コンビニスイーツとは思えないクオリティ」といった声が寄せられた。
第2弾では、監修元と試作を重ね、看板メニューの「ピスタチオ」はそのままに、王道の組み合わせである「いちご」や「プリン」を組み合わせることで 、親しみやすさと専門店ならではのこだわりを両立させた。コクのあるピスタチオムースと、酸味のあるいちごのソース、甘みと酸味がバランスよくマッチした味わいに仕上がっている。
