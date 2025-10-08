落語家の桂春団治（77）が8日、大阪市内で11月8日に天満天神繁昌亭で開く喜寿記念公演「春団治落語会」の記者会見に出席した。20年来口演してなかった大ネタ「たちぎれ線香」を蔵出しする。

公演のチラシに演目を記したのは「初めてやないか」と語る。これまでは「このネタをやるから見に来てくれというのではなく、自分を見に来てくれだった。でも今回はこのネタを見に来てくれ」。華麗で繊細な芸風で「上方落語の四天王」に数えられた先代師匠にも生前稽古を見てもらったそうで、同じ「四天王」桂米朝の「たちぎれ線香」も参考にするという。

大名跡の継承から7年。継承当時は「3年くらいやって“春翁”になろうと思ってた」と笑う。先代の死去から1年後、その遺言による指名で継いだが、「跡目はお前とは（直接）言われてない。でも名前は残せ、その遺志は受け継ごうと思った」。次代に大阪落語の宝と呼ばれる大名跡を残すためとの一念だったという。

喜寿を迎え、思い描くこれからの4代目として「初代、2代目、3代目とも違う春団治」を掲げる。その具体像が「人情噺しかない。好きな歌舞伎にも通じる」。落語より好きという歌舞伎の観劇には東京へも通った。そして、上方落語でなぜ人情噺が発展しないのかとの問いを突き詰める。

襲名後、糖尿病の疑いもあり好きだった酒をやめると83キロあった体重が68キロまで落ちた。1日5000歩の日課も欠かさない。「ザ芸人の見本のような、朝昼晩分からへん生活」を改めたことで喜寿での挑戦をかなえることができる。「大器にならず晩成になった」。苦笑いで語る、高座に挑む。