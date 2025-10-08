W杯北中米大会に向けた来年3月の強化試合で、イングランド代表が日本代表との対戦を検討していると8日に英紙ガーディアンが報じた。「イングランド代表はW杯準備の一環として、南米およびアジアのチームとの対戦を望んでおり、3月にウルグアイ代表と日本代表をホームに迎えての親善試合を検討している」と伝えた。

同紙によると対戦相手の最終決定はしていないが、話し合いが進められている状況。「FA（同国協会）はイングランド代表が26年W杯への出場権を確保するのを待ってから試合の予約を確定させる方針で、12月に行われる大会の組み合わせ抽選の結果も考慮する可能性がある。しかし、W杯出場権を獲得したウルグアイと日本とのウェンブリー競技場での親善試合が行われる可能性は高いとみられている。イングランドは今年初めにトゥヘル監督が就任して以来、主に欧州の強豪と対戦しており、W杯前には異なるスタイルのチームとの対戦で実力を試す必要がある」と報じた。

同国は欧州予選K組で2位のアルバニアに勝ち点7差をつける勝ち点15で首位に立ち、出場権獲得に向け大きくリード。11日のセルビア―アルバニアの結果次第では、14日のラトビア戦に勝利すると2試合を残して出場が決まる場合がある。

日本代表は過去に3度イングランド代表と対戦しているが、1分け2敗で勝利がない。直近では10年W杯南アフリカ大会前の5月30日にオーストリアで対戦し、1―2で敗戦。日本の唯一の得点はDF田中マルクス闘莉王が挙げている。