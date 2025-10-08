(C)創通・サンライズ

TVアニメ「機動戦士 Gundam GQuuuuuuX」のBlu-ray＆DVDが発売決定。全3巻で2026年1月28日より順次発売する。劇場先行版「機動戦士 Gundam GQuuuuuuX -Beginning-」は、4K UHD Blu-ray+Blu-rayとDVDを2026年5月27日に発売する。ラインナップと価格は以下の通り。

【機動戦士 Gundam GQuuuuuuX(全3巻各4話収録)】 価格BD(特装限定版)：各19,800円ディスクレスパッケージ：各8,800円DVD：各6,600円発売日vol.1：2026年1月28日(水)収録話数：第1話「赤いガンダム」、第2話「白いガンダム」、第3話「クランバトルのマチュ」、第4話「魔女の戦争」vol.2：2026年2月25日(水)収録話数：第5話「ニャアンはキラキラを知らない」、第6話「キシリア暗殺計画」、第7話「マチュのリベリオン」、第8話「月に墜(堕)ちる」vol.3：2026年3月25日(水)収録話数：第9話「シャロンの薔薇」、第10話「イオマグヌッソ封鎖」、第11話「アルファ殺したち」、第12話「だから僕は…」【機動戦士 Gundam GQuuuuuuX -Beginning-(全1巻)】 価格4K UHD BD+BD：10,780円DVD：3,850円発売日2026年5月27日(水)

TVアニメのBD特装限定版には、各巻の収録話数に対応した画コンテ集に加え、キャストトークを収録した特典ディスクを封入。キャストトークはガンダムチャンネルにて配信済みの「キャストトーク」をそれぞれ再編集したものに加え、BD用に新規収録も実施。さらに、新規収録のドラマCDが封入されるほか、新規描き下ろしの収納ボックス＆デジジャケットの豪華仕様となっている。

ディスクレスパッケージは、従来のBDと異なり、本編映像や特典映像・音声が収録されているBD及びCDのディスクを除いた製品。「デジタルコンテンツ視聴用シリアルコード」を封入しており、映像特典およびドラマCDは、シリアルコードを入力することで、手元のスマートフォン等にて期間限定で視聴可能となる。

(C)創通・サンライズ

劇場先行版の4K UHD BD+BDには、スペシャルブックレットと特典ディスクを封入。特典ディスクには、特報・予告・本予告・Promotion Reel・Promotion Reel 2・TVCM集のほか、公開時、本編映像の上映後に追加された特別映像、舞台挨拶映像が収録される。また、音声特典としてオーディオコメンタリーも用意している。