¡¡¸µ¥·¥Ö¤¬¤Ââ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡È¥Õ¥Ã¤¯¤ó¡É¤³¤ÈÉÛÀîÉÒÏÂ¡Ê60¡Ë¤¬¡¢8ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡¸å1¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£11Ç¯Á°¤ËÎ¥º§¤·¤¿¸µºÊ¤Ä¤Á¤ä¤«¤ª¤ê¤È¤Î·ëº§À¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÛÀî¤È¤Ä¤Á¤ä¤Ï2014Ç¯¤ËÎ¥º§¡£2Ç¯´Ö¤ÎÊÌµï¤ÎËö¡¢23Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë·ëº§À¸³è¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£2019Ç¯¤Ë¡ÖÎ¥º§¤«¤é5Ç¯¸å¡×¤È¤·¤Æ2¿Í¤Ç½Ð±é¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡2019Ç¯¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿´ü´Ö¤â´Þ¤á¤¿Ìó30Ç¯´Ö¤Ç¡Ö2¿Í¤À¤±¤Ç½Ð¤«¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤Ä¤Á¤ä¤Ï¡Ö30Ç¯´Ö¤Ç½Ð¤«¤±¤¿¤Î¤Ï1²ó¤À¤±¡£¥Þ¥¤¥±¥ë¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Î±Ç²è¡£°ì²ó¤À¤±¤Ê¤ó¤ÇÍ£°ì³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤¿¤Ã¤¿1²ó¤À¤±¤Ç¡Ä¡×¡Ö1²ó¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¡¢´ë²è¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ø¹Ô¤«¤Ê¤¤¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×¡Ö·ëº§µÇ°Æü¤â»ä¤¬¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2019Ç¯¤Î½Ð±é¤ò²þ¤á¤Æ¸«¤¿ÉÛÀî¤Ï¡ÖÎ¥º§¤Î¸¶°ø¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈµÞ¤Ë¿¿´é¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£¹õÌø¤¬¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ëÃæ¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2¿Í¤Ç¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Öº£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼ã¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ê¤ó¤«¤Ë¤Ï¡¢¡ÊÉ×ÉØ¡Ë2¿Í¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤È¤«Æü¡¹Çã¤¤Êª¤Ë°ì½ï¤Ë½Ð³Ý¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤¾¡£·Ð¸³¼Ô¤Ï¸ì¤ë¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
