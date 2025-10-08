【M600 Art Collection ルディ・ローザ】 10月中旬 発売予定 価格：99,000円

ペリカンは、特別生産品万年筆「M600 Art Collection ルディ・ローザ」の販売を全国の百貨店および筆記具専門店にて10月中旬に開始する。価格は99,000円。国内発売予定本数500本。

「M600 Art Collection ルディ・ローザ」は、1903年にドイツのアーティスト兼デザイナーである「ルディ・ローザ」がインク広告ポスターとして制作した作品をモチーフにデザインされた製品。透き通るようなフォレストグリーンの美しい発色とともに、バレルには「オーロラ加工」と呼ばれる高度な製法が丹念に施されている。

また、真鍮製のチューブに繊細な加工を施し、その上から10層にもおよぶ透明ラッカーを丁寧に重ね塗りすることで、ホログラムのように光を反射し、通常の手法では表現できない、奥行きと立体感が味わえる。

