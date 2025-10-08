10月26日よりテレビ朝日で放送がスタートするEXILE / FANTASTICSの佐藤大樹主演ドラマ『仮面の忍者 赤影』のメインビジュアルが公開。また、笠原秀幸の出演とエンディングテーマをWOLF HOWL HARMONYが担当することが発表された。

『三国志』などの漫画家・横山光輝が手がけた人気忍者漫画『仮面の忍者 赤影』。その原作を実写化した特撮時代劇『仮面の忍者 赤影』（1967年）は昭和の子供たちをクギ付けにした、『スーパー戦隊』をはじめとするヒーロー番組の“元祖”とも呼べるテレビドラマとなった。この横山の原作漫画を、監督に三池崇史を迎え、令和に実写ドラマ化する。

佐藤が主人公の赤影を演じ、赤影とともに“影”で暗躍するバディ・青影をFANTASTICSの木村慧人が演じるほか、山本千尋、加藤諒、忍成修吾、柄本時生らの出演が発表されている。

公開されたメインビジュアルでは、まるで“影”のような漆黒のコスチュームに身を包んだ赤影役の佐藤が、背中の刀を今まさに抜こうとしているスタイリッシュな姿が描かれている。

また、新たに出演が発表された笠原が演じるのは、ナゾ多き商人・織辺多門。怪しい関西弁を話し、普段は骨董や茶器などの店を経営しているものの、その素顔はスゴ腕の武器商人だ。果たして多門は赤影たちの敵なのか、それとも味方なのか。

また、本作のエンディングテーマが、LDH所属の4人組ボーカル＆ラップグループWOLF HOWL HARMONYの新曲「Marmalade」に決定。物語の幕が下りる瞬間、戦いの果てに見える希望と、忍たちが背負った哀しみと誇り。そんなドラマの余韻を包み込む曲となっている。

そして、織田信長の小姓、森蘭丸役のオーディションが、主演の佐藤が所属するLDHが開催され、その様子が10月8日放送の『バラバラ大作戦』（テレビ朝日系）から3週にわたって放送される。参加したのは、LDHが運営するダンススクールEXPGで夢をつかむために日々奮闘している原石たち、そして、ダンスパフォーマンス集団RAG POUNDのメンバー。佐藤も立会人としてオーディションに参加し、最終審査には総監督・監督の三池も登場する。

