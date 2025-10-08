キッズバイオは続伸、脳性麻痺治療の臨床研究に独立安全性評価委員会が「安全性に問題なし」と評価 キッズバイオは続伸、脳性麻痺治療の臨床研究に独立安全性評価委員会が「安全性に問題なし」と評価

キッズウェル・バイオ<4584.T>は続伸している。７日の取引終了後、名古屋大学が主導し、同社グループのＳ－Ｑｕａｔｒｅが共同で取り組む臨床研究「脳性麻痺児に対する自己乳歯歯髄幹細胞単回投与の安全性、忍容性を検討する臨床試験」に関して、研究機関とは独立した安全性評価委員会が「安全性に問題なし」と評価したと発表しており、好材料視されている。



同社グループでは、有効な治療法のない小児疾患や希少疾患に対する新規細胞治療薬（再生医療等製品）の創出を目指して、独自の乳歯由来歯髄幹細胞ＳＱ－ＳＨＥＤを活用した研究開発に取り組んでいるが、今回の評価は、今後予定している治験計画を後押しする重要なマイルストーンになるとしている。



出所：MINKABU PRESS