「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」８日午後１時現在でＪＲ東日本<9020.T>が「買い予想数上昇」５位となっている。



ＪＲ東日本は反発し５日移動平均線を下支えに頑強な値動きをみせている。足もと外国為替市場で急速なドル高・円安が進んでおり、これは内需株には輸入コストが増加する要因となることで向かい風となりやすい。しかし、個人消費関連銘柄にとって円安はインバウンド需要を後押しすることになるため、ポジティブな捉え方もできる。訪日外国人観光客が増えれば鉄道各社にとっては純粋に運賃収入が増えることで株価にはプラスに働く。そうしたなか、ＪＲ東日本は来年３月に運賃改定（値上げ）を予定していることもあり、これも収益上乗せ期待につながっている。



出所：MINKABU PRESS