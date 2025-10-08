拓殖大3年MF吉原優輝がG大阪“復帰”、26年加入内定が発表「アカデミーから育てていただいた…」
ガンバ大阪は8日、拓殖大MF吉原優輝(3年)と仮契約を結び、2026シーズンからの新加入が内定したことを発表した。
G大阪ジュニアユース、ユースで育ち、拓殖大を経てG大阪に“復帰”を果たすこととなる吉原はクラブを通じ、以下のようにコメントしている。
「この度、2026シーズンよりガンバ大阪に加入することになりました。拓殖大学3年の吉原優輝です。アカデミーから育てていただいたガンバ大阪でプロキャリアをスタートできることを大変嬉しく思います。家族はじめ、関わってくださった全ての方々への感謝を胸に、1日でも早く試合に出場し、結果という形で恩返しできればなと思っています。また、大学ではサッカー選手としてだけでなく、人としても成長させていただきました。指導者や仲間の支えがあったからこそ、今の自分があると心から感謝しています。歴史と伝統あるガンバ大阪の勝利に貢献し、ファン・サポーターの皆さまと喜びを分かち合えるよう、全力で努力していきます。応援よろしくお願いします。」
以下、クラブ発表のプロフィール
●MF吉原優輝
(よしはら・ゆうき)
■生年月日
2004年7月19日(21歳)
■出身地
大阪府
■身長/体重
180cm/74kg
■経歴
ジョイナスFC-G大阪ジュニアユース-G大阪ユース-拓殖大
