　ガンバ大阪は8日、拓殖大MF吉原優輝(3年)と仮契約を結び、2026シーズンからの新加入が内定したことを発表した。

　G大阪ジュニアユース、ユースで育ち、拓殖大を経てG大阪に“復帰”を果たすこととなる吉原はクラブを通じ、以下のようにコメントしている。

「この度、2026シーズンよりガンバ大阪に加入することになりました。拓殖大学3年の吉原優輝です。アカデミーから育てていただいたガンバ大阪でプロキャリアをスタートできることを大変嬉しく思います。家族はじめ、関わってくださった全ての方々への感謝を胸に、1日でも早く試合に出場し、結果という形で恩返しできればなと思っています。また、大学ではサッカー選手としてだけでなく、人としても成長させていただきました。指導者や仲間の支えがあったからこそ、今の自分があると心から感謝しています。歴史と伝統あるガンバ大阪の勝利に貢献し、ファン・サポーターの皆さまと喜びを分かち合えるよう、全力で努力していきます。応援よろしくお願いします。」

　以下、クラブ発表のプロフィール

●MF吉原優輝

(よしはら・ゆうき)

■生年月日

2004年7月19日(21歳)

■出身地

大阪府

■身長/体重

180cm/74kg

■経歴

ジョイナスFC-G大阪ジュニアユース-G大阪ユース-拓殖大