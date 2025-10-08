Travis Japanの七五三掛龍也がInstagramで、黒柳徹子とSnow Manの向井康二、WEST.の藤井流星との舞台裏ショットを公開した。

【写真】向井康二・藤井流星・七五三掛龍也・黒柳徹子『ハロルドとモード』舞台裏ショット①～③

■七五三掛がハロルド役を務める『ハロルドとモード』を、過去にハロルド役を務めた向井＆藤井が観劇

七五三掛は、黒柳主演の朗読劇『ハロルドとモード』にハロルド役として出演。『ハロルドとモード』は、9月30日から10月10日までEX THEATER ROPPONGIにて東京公演を開催。このあと、10月16日から10月19日まで、森ノ宮ピロティホールにて大阪公演が開催される。

ちなみにかつて藤井は2021年、向井は2023年にハロルド役を演じた。

七五三掛は「こうじくん、流星くん、ありがとうございました。徹子さんと3人のハロルドで写真を撮らせていただきました！」と、椅子に座った黒柳を3人で囲む舞台裏ショットを公開。

黒柳と七五三掛は衣装姿。向井はニット帽姿で黒柳をリスペクトするように手を差し出し、藤井は黒柳の後ろでキャップ姿でほほ笑んでいる。

さらに、うれしそうな七五三掛を目立たせるように向井と藤井が手を差し出す3ショットも。

「歴代ハロルド豪華！」「しめちゃん愛されてるね」「どのハロルドも爆イケ」「舞台感動しました」などといったファンの声が続々と到着している。

また七五三掛は、2024年にハロルド役を演じた松島聡（timelesz）と黒柳とのオフショット、2020年に初代ハロルド役を演じた生田斗真と黒柳とのオフショットも公開している。

■「徹子さんと3人のハロルドで写真を撮らせていただきました！」（七五三掛）

■「そうちゃんありがとう！」と添えられた松島聡との舞台裏ショット

■初代ハロルド役・生田斗真と黒柳＆七五三掛