Snow Manの向井康二が自身のInstagramを更新。沖縄で撮影されたYouTubeチャンネル『ハマちゃんとコージのお上手です』のオフショットを公開した。

向井とWEST.の濱田崇裕（「濱」は異字体が正式表記）のゴルフチャンネル『ハマちゃんとコージのお上手です』。最新回は小瀧望（WEST.）と室龍太をゲストに迎え、4人で宮古島を満喫した。

■海を背景に夕日を浴びる向井康二のナチュラルショット

投稿では、海と黄金色に染まる空を背にした向井の姿が。向井は白Tシャツを黒のワイドパンツにインしてサングラスとキャップを合わせ、落ち着いた色味のスニーカーで、ほどよく力の抜けた大人カジュアル。

夕日を背に立つショットから、自然な笑顔でキャップを直すカットなどが続き、最後はゴルフの休憩中に見せたふとした一瞬を切り取ったような1枚。黒ハットと黒トップスをさらりと着こなし、カートに寄りかかって何かを訴えかけるのうな表情をしている。

向井は「今日配信のお上手です！みたー？」「四人でワイワイしてるからぜひ！」とアピールした。

向井の自然体な魅力が詰まった全9枚の写真に、ファンからは「ビジュ良すぎて発狂」「本当にオシャレ」「イケメンすぎる」「夕日に照らされたコージくんが眩しい」「タイで買ったTシャツ似合ってる」「ふっかと阿部ちゃんと買ったTシャツだ！」「彼氏感やばい」といった声が寄せられている。

■向井康二＆濱田崇裕＆小瀧望＆室龍太の宮古島での“お上手です”ショットも

また、小瀧のInstagramでは、宮古島でのゴルフ場ショットも公開された。ゴルフカートに乗った濱田、小瀧、室龍が笑顔でピースを見せる一方、向井は「氷のう」を頭に乗せてクールな表情。4人の仲の良さとリラックスした空気が伝わる写真となっている。

■向井康二＆濱田崇裕＆小瀧望＆室龍太 沖縄ゴルフ旅

■向井康二＆阿部亮平＆深澤辰哉 タイの古着屋へ

Snow Man

