ONE OR EIGHTが、本日10月8日“ONE OR EIGHTの日”を記念し、1st LIVE EP『SHŪKAI FINAL in TOKYO - Live Highlights』を配信リリースした。

本作には、デビュー前のオーディション番組『WARPs DIG』から披露されてきた原点的楽曲「Spellbound」をはじめ、これまでライブでしか聴くことができなかった人気楽曲が、Zepp Hanedaで開催された＜SHŪKAI Final in JAPAN＞の公演音源としてサブスク解禁されている。

さらに今夜は、オンラインライブ『ONE OR EIGHT SHŪKAI FINAL Zepp HANEDA ENCORE -online live show-』も予定されている。先日リリースされた最新曲「BET YOUR LIFE」の初パフォーマンスの生放送が予定されており、チケットはアーカイブ放送も含めて、10/22（水）22:00まで購入可能だ。

1st LIVE EP『SHŪKAI FINAL in TOKYO - Live Highlights』

https://oneoreight.lnk.to/shukai_highlights 収録曲

M1：Spellbound (Live ver)

M2：My Lil’ Heartattack (Live ver)

M3：Wanna be with you (Live ver)

M4：DAY ONES (Live ver)

オンラインライブ配信『ONE OR EIGHT SHŪKAI FINAL Zepp HANEDA ENCORE -online live show-』

日程：2025年10月8日

時間：19:00スタート予定

参加方法：無料会員登録後、チケットをご購入ください。

チケット購入ページ：

日本語

https://www.zan-live.com/live/detail/10665

英語

https://www.zan-live.com/en/live/detail/10665

中国語(簡体字)

https://www.zan-live.com/zh-CN/live/detail/10665

中国語(繁体字)

https://www.zan-live.com/zh-TW/live/detail/10665

韓国語

https://www.zan-live.com/ko/live/detail/10665 チケット代金：1,080円（税込）