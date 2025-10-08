ONE OR EIGHT、10/8“ONE OR EIGHTの日”に1st LIVE EPリリース＋オンラインライブ開催
ONE OR EIGHTが、本日10月8日“ONE OR EIGHTの日”を記念し、1st LIVE EP『SHŪKAI FINAL in TOKYO - Live Highlights』を配信リリースした。
本作には、デビュー前のオーディション番組『WARPs DIG』から披露されてきた原点的楽曲「Spellbound」をはじめ、これまでライブでしか聴くことができなかった人気楽曲が、Zepp Hanedaで開催された＜SHŪKAI Final in JAPAN＞の公演音源としてサブスク解禁されている。
さらに今夜は、オンラインライブ『ONE OR EIGHT SHŪKAI FINAL Zepp HANEDA ENCORE -online live show-』も予定されている。先日リリースされた最新曲「BET YOUR LIFE」の初パフォーマンスの生放送が予定されており、チケットはアーカイブ放送も含めて、10/22（水）22:00まで購入可能だ。
1st LIVE EP『SHŪKAI FINAL in TOKYO - Live Highlights』
https://oneoreight.lnk.to/shukai_highlights
収録曲
M1：Spellbound (Live ver)
M2：My Lil’ Heartattack (Live ver)
M3：Wanna be with you (Live ver)
M4：DAY ONES (Live ver)
オンラインライブ配信『ONE OR EIGHT SHŪKAI FINAL Zepp HANEDA ENCORE -online live show-』
日程：2025年10月8日
時間：19:00スタート予定
参加方法：無料会員登録後、チケットをご購入ください。
チケット購入ページ：
日本語
https://www.zan-live.com/live/detail/10665
英語
https://www.zan-live.com/en/live/detail/10665
中国語(簡体字)
https://www.zan-live.com/zh-CN/live/detail/10665
中国語(繁体字)
https://www.zan-live.com/zh-TW/live/detail/10665
韓国語
https://www.zan-live.com/ko/live/detail/10665
チケット代金：1,080円（税込）
関連リンク
◆ONE OR EIGHT オフィシャルX
◆ONE OR EIGHT オフィシャルInstagram
◆ONE OR EIGHT オフィシャルYouTubeチャンネル
◆ONE OR EIGHT オフィシャルTikTok
◆ONE OR EIGHT オフィシャルrednote