世界遺産に登録されている国内最大の前方後円墳・大山（だいせん）古墳（仁徳天皇陵古墳、堺市）を空から眺める観光気球の運行が７日、始まった。

４日からの開始予定だったが、悪天候のため延期されていた。７日は快晴の下、来場者は地上からは大きすぎて見られない「鍵穴」の形をした古墳の全体像を観覧し、大阪の新たなシンボルを体感した。

２０１９年の百舌鳥（もず）・古市古墳群の世界遺産登録を機に堺市が「観光の起爆剤に」と計画。近くの大仙公園にある発着場から上空１００メートルまで一気に上がると、「世界三大墳墓」の一つにも数えられる仁徳天皇陵古墳を中核とする百舌鳥古墳群の大小４４基の古墳の眺望を楽しめる。

和歌山県有田市の男性（２７）は「『鍵穴』を見て世界遺産の価値を初めて実感できた。大阪の街も一望でき、一生忘れられない思い出になった」と笑顔を見せた。

大阪市住吉区の大学３年生の女性（２０）は「上空から古墳の全景を見て『こんなに大きかったのか』と驚いた。気球に乗るのは初めてだけど、すごくきれいな景観に感動した」と話した。

午前１０時（１０日までは午後１時）〜午後６時。原則として年中無休だが、強風などの場合は休止する。