5人組ガールズグループ「UN1CON」が8日、公式サイトを更新。メンバーのMANAMI（23）が活動を停止すると報告した。

サイトでは「このたび、弊社所属アーティスト MANAMI（マナミ） において、契約上の義務に抵触する行為が確認されました。これを重く受け止め、レーベルとの協議を経て、本日付で一旦活動を停止させていただくこととなりました」として「日頃から応援くださっているファンの皆様、ならびに関係各所の皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけしますこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪。

「弊社といたしましても、今回の事態を厳粛に受け止め、アーティストへの指導体制や管理体制をより一層強化し、再発防止に努めてまいります」と説明。「また、UN1CONの活動は今後、4名体制にて継続してまいります。メンバー一同、これまで以上に努力を重ね、皆様により良いパフォーマンスをお届けできるよう尽力いたします」と伝えた。

「UN1CON」のメンバーのKOKOROの兄は人気アイドルグループ「Travis Japan」の松田元太であることでも注目を集めている。