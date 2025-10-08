Da-iCEが10月7日(火) に大阪城ホールにて＜Da-iCE ARENA TOUR 2025 -EntranCE-＞の初日公演を行い、アリーナツアーをスタートさせた。

◆ライブ写真

ライブ内では、TVアニメ『モンスターストライク デッドバースリローデッド』OP主題歌となる最新曲「Monster」を初披露。同楽曲が10月22日(水)に配信リリースすることも発表された。ジャケットはオフィシャルサイトで公開されている。

本楽曲は、メンバーの岩岡徹・和田颯が制作を担当。ヘヴィーなダンスナンバーでありながらDa-iCEとしては貴重な5人歌唱曲となった。アニメ公式YouTubeチャンネルではDa-iCEが歌うオープニング主題歌「Monster」の一部音源を使用したメインPVが公開され、作品の世界観やキャラクターたちの魅力をより深く堪能することができる。

さらにライブ終わりには、エントランスを経て辿り着くターミナル全国アリーナツアー＜Da-iCE ARENA TOUR 2026 -TERMiNaL-＞の開催が発表された。こちらは2026年1月より全国10都市を回るツアーで、発表にあわせチケットの先行受付が開始されている。

■Digital Single「Monster」 2025年10月22日(水) 配信スタート

作詞：岩岡徹 / 和田颯

作曲：和田颯 / 馬瀬みさき / 小林ファンキ風格(PARIS on the City!)

編曲：馬瀬みさき / 小林ファンキ風格(PARIS on the City!) 【タイアップ情報】

アニメ『モンスターストライク デッドバースリローデッド』

放送日：10月21日より毎週火曜23：00〜（TOKYO MX）ほか

放送局：TOKYO MXほか全国45局

キャスト：松岡禎丞、市ノ瀬加那、花澤香菜、水瀬いのり

オープニングアーティスト：Da-iCE

エンディングアーティスト：YZERR

作品公式サイト：https://anime.monster-strike.com/deadverse-reloaded/ ©MIXI

■＜Da-iCE ARENA TOUR 2026 -TERMiNaL-＞ https://da-ice​​.jp/news/detail​​.php?id=1128662 2026年1月24日(土)【福岡】福岡国際センター 16:00/17:00

2026年1月25日(日)【福岡】福岡国際センター 14:00/15:00

2026年1月31日(土)【香川】あなぶきアリーナ香川16:00/17:00

2026年2月1日(日) 【香川】あなぶきアリーナ香川14:00/15:00

2026年2月7日(土)【宮城】ゼビオアリーナ仙台16:00/17:00

2026年2月8日(日)【宮城】ゼビオアリーナ仙台14:00/15:00

2026年2月21日(土)【新潟】朱鷺メッセ 16:00/17:00

2026年2月22日(日)【新潟】朱鷺メッセ 14:00/15:00

2026年2月28日(土)【東京】有明アリーナ 16:00/17:00

2026年3月1日(日)【東京】有明アリーナ 14:00/15:00

2026年3月7日(土)【兵庫】GLION ARENA KOBE 16:00/17:00

2026年3月8日(日)【兵庫】GLION ARENA KOBE 14:00/15:00

2026年3月21日(土)【神奈川】ぴあアリーナMM 16:00/17:00

2026年3月22日(日)【神奈川】ぴあアリーナMM 14:00/15:00

2026年4月11日(土)【広島】広島グリーンアリーナ16:00/17:00

2026年4月12日(日)【広島】広島グリーンアリーナ14:00/15:00

2026年4月18日(土)【愛知】日本ガイシホール16:00/17:00

2026年4月19日(日) 【愛知】日本ガイシホール14:00/15:00

2026年4月25日(土)【北海道】真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 16:00/17:00

2026年4月26日(日)【北海道】真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 14:00/15:00 ▼a-i第１弾最速先行受付中 ※抽選

受付期間：2025年10月7日(火)21:00〜2025年10月20日(月)23:59

受付URL：http://r.y-tickets.jp/daice2601_fc

◾️＜Da-iCE ARENA TOUR 2025 -EntranCE-＞ https://da-ice.jp/news/detail.php?id=1122278 2025年10月7日（火）【大阪】大阪城ホール 17:30/18:30

2025年10月8日（水）【大阪】大阪城ホール 17:30/18:30

2025年10月29日（水）【静岡】静岡エコパアリーナ 17:30/18:30

2025年10月30日（木）【静岡】静岡エコパアリーナ 17:30/18:30

2025年11月2日（日）【福岡】マリンメッセ福岡A館 16:00/17:00

2025年11月3日（月・祝）【福岡】マリンメッセ福岡A館 14:00/15:00

2025年11月11日（火）【埼玉】さいたまスーパーアリーナ 17:00/18:30

2025年11月12日（水）【埼玉】さいたまスーパーアリーナ 17:00/18:30