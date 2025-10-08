≠ME尾木波菜、美バスト際立つヘルシーランジェリー姿 グラビアオフショに絶賛の声「破壊力すごい」「理想のスタイル」
【モデルプレス＝2025/10/08】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・≠ME（ノットイコールミー）の尾木波菜が6日、自身のX（旧Twitter）を更新。グラビア撮影のオフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】指原プロデュースアイドル、美谷間チラリ
尾木は「本日発売！！集英社 ＃週刊プレイボーイ さんに掲載して頂いています」とつづり、グラビア撮影のオフショットを公開。「私の好きな感じのグラビア」と明かし、「きっと皆様も好きかな〜っと思いながら楽しく撮影しました」と心境をつづった。ヘルシーなランジェリーにスウェット、ヘッドホンを合わせたカジュアルなスタイリングで、美しいバストと引き締まったウエストを披露している。
この投稿に、ファンからは「破壊力すごい」「理想のスタイル」「可愛すぎる」「眼福です」「引き締まっててかっこよすぎる」「努力伝わる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆尾木波菜、美バスト際立つオフショ公開
◆尾木波菜の投稿に反響
