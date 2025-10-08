「イッテQ！」新メンバー候補生で話題“きゃすみる”辻加純、クロップトップスで美ウエスト強調「ラインが綺麗」「憧れる」と反響
【モデルプレス＝2025/10/08】モデル・シンガーソングライターの“きゃすみる”こと辻加純が8日、自身のInstagramを更新。美しいウエストを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「イッテQ！」新メンバー候補生美女、ミニ丈で美スタイル披露
辻は「おはよう 今日も一日がんばろうね」とコメント。「自然大好きー 疲れた時は自然の中で癒されるのがおすすめ」と森林の中で撮影された写真では、赤のクロップトップスにレオパード柄のパンツを合わせたコーディネートを披露。両腕を広げて伸びをするポーズで、引き締まった美しいウエストラインを強調した。
この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎ」「可愛い」「ウエスト綺麗」「憧れる」「素敵」「楽しそう」といったコメントが寄せられている。
千葉県のご当地ヒーローとして活動する辻は、2024年4月にシンガーソングライターデビュー。同年4月に放送された、日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）の新メンバーオーディション「イッテQ！新メンバー発掘プロジェクト」の候補生7人に選ばれたことも話題に。同年8月に放送されたABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」に参加。現在は、雑誌「Popteen」（株式会社ポップティーン）の専属モデルとしても活動している。（modelpress編集部）
