押切もえ「娘とお月見団子作り」2ショット公開「すっかりお姉さんになって」「仲良し親子」と反響
【モデルプレス＝2025/10/08】モデルの押切もえが10月7日、自身のInstagramを更新。娘との料理の様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】押切もえ、娘との団子作りショット
押切は「娘とお月見団子作り」と、赤いエプロンを着けて娘と一緒に団子を作る様子を投稿。娘を優しい眼差しで見つめる姿も公開した。さらに「外出中だった息子も作りたいとのことで、今夜は3人で作ることに」とつづり、家族でのお月見のひとときを紹介している。
この投稿に、ファンからは「愛情たっぷり」「娘さんすっかりお姉さんになってますね」「ママにくっつく娘さん愛らしい」「仲良し親子」などコメントが寄せられている。
押切は2016年11月、プロ野球・涌井秀章投手と交際約1年を経て入籍。2018年3月に第1子男児を、2021年7月に第2子女児を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆押切もえ、娘とお団子作り
◆押切もえの投稿に反響
