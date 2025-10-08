「今日好き」横田未来、シースルートップスで胸元見せ「色っぽい」「オシャレ」と反響
【モデルプレス＝2025/10/08】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜よる21時〜）に参加していたモデルの横田未来が7日、自身のInstagramを更新。シースルートップスを着用したスタイルを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」美女、透けトップスから胸元披露
横田は「みなさん今日もお疲れ様でした 明日も頑張りましょー」とコメント。車内で撮影された写真では、黒のメッシュシースルートップスにキャミソールインナーを合わせたコーディネートを披露した。シースルー素材から透ける肌が大人の雰囲気を演出した。
この投稿に、ファンからは「可愛い」「素敵」「色っぽい」「似合ってる」「綺麗」「オシャレ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆横田未来、シースルートップスで肌見せ
◆横田未来のシースルーコーデに反響
