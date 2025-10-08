今季の学生３大駅伝第２戦、全日本大学駅伝（１１月２日、名古屋市熱田神宮西門前〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前＝８区間１０６・８キロ）のチーム登録選手（１６人以内）が８日、発表され、２年ぶりの王座奪還を目指す前回２位の駒大は今年の箱根駅伝（１月２、３日）７区で区間新記録をマークしたエース・佐藤圭汰（４年）がメンバーに入った。

今年５月のアジア選手権（韓国）は５０００メートルで４位に入ったが、７月の日本選手権（東京）はけがの影響で欠場。今季開幕戦の出雲駅伝（１０月１３日、島根・出雲市＝６区間４５・１キロ）では登録メンバー１０人から外れたが、今回は順当に名を連ねた。

主将の山川拓馬（４年）、伊藤蒼唯（あおい、４年）、帰山侑大（４年）ら主力、桑田駿介（２年）、谷中晴（２年）ら勢いある下級生も順当にエントリーした。

５日後に迫った今季開幕戦の出雲駅伝、さらには全日本大学駅伝では、今年の箱根駅伝で優勝した青学大や、昨季の王者で全日本大学駅伝２冠の国学院大、昨季の３大駅伝すべて２位と安定した強さを持つ駒大、スピードランナーがそろう中大、伝統校の早大、駅伝巧者の創価大、帝京大などが激しい優勝争いを繰り広げることになりそうだ。

全日本大学駅伝は今月８日に選手１６人を登録。その中から３０日正午までに１〜８区の選手と補欠５人を登録。レース当日１１月２日の午前６時１０〜３０分に区間登録選手と補欠登録選手を交代できる。

駒大の全日本大学駅伝登録メンバーは以下の通り。

山川 拓馬（４年）

伊藤 蒼唯（４年）

帰山 侑大（４年）

佐藤 圭汰（４年）

植阪 嶺児（３年）

工藤 信太朗（３年）

小山 翔也（３年）

島子 公佑（３年）

新谷 倖生（３年）

村上 響（３年）

安原 海晴（３年）

桑田 駿介（２年）

菅谷 希弥（２年）

谷中 晴（２年）

橋本 颯人（１年）

牟田 颯太（１年）