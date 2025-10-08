ブルージェイズと地区シリーズ第3戦

米大リーグのヤンキースは7日（日本時間8日）、本拠地でブルージェイズとの地区シリーズ第3戦に臨み、9-6で逆転勝ちした。負ければシーズン終了の一戦で、アーロン・ジャッジ外野手が4回に値千金の同点3ランを放った。

敵地で連敗し、崖っぷちに追い込まれていたヤンキース。第3戦も3回表終了で5点差をつけられる厳しい展開だったが、逆転勝ちで望みをつないだ。

大砲ジャッジが衝撃の一発を放ったのは、3点ビハインドの4回だ。

1死一、二塁で迎えた第3打席。ブルージェイズ3番手バーランドが投じた、内角高めに外れた99.7マイル（約160.4キロ）を豪快に振り抜いた。高く舞い上がった打球が左翼ポールに直撃。待望の今ポストシーズン第1号で同点に追いつき、逆転への流れをつくった。

地元テレビ局「SNY」のヤンキース専門ニュース公式X「ヤンキース・ビデオス」は、試合後のブーン監督の会見映像を公開した。

「ジャッジのHRはフェアにとどまると思った？」と問われた指揮官は、「思ったよ。レフト線は私が見ていたところから見やすい角度だった。なんとなくだけど、ボールが留まるような気がしたのさ。今夜は風が吹いていて、ボールはレフト方向に流れていた。でも、その時は旗が動いていなかった。だから、ファウルにならなかったんだろう。スピンしないように、フェアに留まらせる素晴らしいスイングだった」と話していた。



（THE ANSWER編集部）