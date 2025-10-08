J1¢ªJ3°ÜÀÒ¤Ç7Àï5È¯¡Ä¼ÂÎÏ¼Ô¤¬¡ÖÌµÁÐ¡×¡¡¥Ë¥¢¾å¤Ö¤ÁÈ´¤¤Ë¥Õ¥¡¥ó¾×·â¡Ö¥¨¥°¤¤¤ï¤¡¡Á¡×
Ä®ÅÄ¤«¤éÆÊÌÚC¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¥Ð¥¹¥±¥¹¡¦¥Ð¥¤¥í¥ó¡¢¿·Å·ÃÏ¤ÇÂçË½¤ì¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë
¡¡º£Ç¯8·î¡¢J1¥ê¡¼¥°¤ÎFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤«¤éJ3¥ê¡¼¥°¤ÎÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£FC¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤¿MF¥Ð¥¹¥±¥¹¡¦¥Ð¥¤¥í¥ó¤¬¿·Å·ÃÏ¤Ç¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¡¢J1¤ÇºÆ¤ÓÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÄ®ÅÄ¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥¹¥±¥¹¡¦¥Ð¥¤¥í¥ó¤Ï²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÆÊÌÚC¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¡£Âè24Àá¤Î¶âÂôÀï¡Ê1-2¡Ë¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤Æ¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï6»î¹çÏ¢Â³¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤ò¾þ¤ê¡¢0-1¤ÇÇÔ¤ì¤¿Âè27Àá¤ÎFCÂçºåÀï°Ê³°¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î»î¹ç¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ëÂçË½¤ì¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿10·î4Æü¤Î¼¯»ùÅçÀï¤Ç¤â¡¢¥Ð¥¹¥±¥¹¡¦¥Ð¥¤¥í¥ó¤Ï¶Ã°Û¤Î·èÄêÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿Á°È¾43Ê¬¡¢FW¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥¦¥¿¥«¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ËÅ¾¤¸¤ë¤È¡¢¥Ð¥¹¥±¥¹¡¦¥Ð¥¤¥í¥ó¤ÏºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÎÎ¢¤ØÁö¤ê¹þ¤ó¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¥È¥é¥Ã¥×¡£ÂÐÖµ¤·¤¿DF¤òÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤Æ½Ä¤Ë»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢³ÑÅÙ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤°ÌÃÖ¤«¤é±¦Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ÎÆ°²è¤ò¡ÖDAZN¡×¤â¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¸ø¼°X¤ËÅê¹Æ¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÆñ¤·¤¤³ÑÅÙ¤«¤é¤Î¥·¥å¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼Â¶·¼Ô¤Ï¥´¡¼¥ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥µ¥¤¥É¥Í¥Ã¥È¤Ë³°¤ì¤¿¤Î¤«¡¢ºÇ½é¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥´¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Î¾å¤¬ÍÉ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È³ÎÇ§¤·¡Ö¼¯»ùÅç¤ÎÁª¼ê¤«¤é¤¹¤ë¤È¥·¥å¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£Íø¤Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤±¦Â¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¡¢¥ê¥×¥ì¡¼±ÇÁü¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖDAZN¡×¤Ï¾×·â¤Î¥´¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö³ÑÅÙ¤Î¤Ê¤¤°ÌÃÖ¤«¤éGK¤Î¥Ë¥¢¾å¤ò¼ÍÈ´¤¤¤¿!!!!!¡×¤È¤·¡¢¡Ö²ÃÆþ¸å¡¢7»î¹ç¤Ç5¥´¡¼¥ë!!!!!¡×¤È¶Ã°Û¤Î·èÄêÎÏ¤ò5¤Ä¤Î¡ª¤È¤È¤â¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¤¢¤Î³ÑÅÙ¤«¤éÉáÄÌ¤Ë·è¤á¤ë¥Ð¥¤¥í¥óÁª¼ê¤â¡¢#ÁÇÀ²¤é¥·¥Æ¥£¡×¡Ö¥Ð¥¤¥í¥óÌµÁÐ¡×¡Ö¤³¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¤¤Ã¤Á¤ê·è¤á¤ë¤Î¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¨¥°¤¤¤ï¤¡¡Á¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¶²¤í¤·¤¤»Ò¡×¡ÖÆÀÅÀ²¦ÁÀ¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¡¢J3¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¸Ä¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ø¤Î¾Î»¿¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë