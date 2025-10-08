「メキシコだいぶ似合ってる」藤井 風、現地になじむ自由な姿にファン歓喜
藤井 風が、北米ツアー『FUJII KAZE NORTH AMERICA TOUR 2025』メキシコ公演のオフショットを自身のインスタグラムで公開。スペイン語で「Soy Mexicano Te amo mucho（私はメキシコ人です。あなたをとても愛しています）」とつづり、楽しそうな様子を見せている。
【写真】なじみすぎ…メキシコで楽しそうな様子を見せる藤井 風
投稿されたのは全7枚。メキシコの伝統的な帽子「ソンブレロ」やポンチョをまとい、サボテンに囲まれてポーズをとる姿や、高くそびえるサボテンの前でおどける表情、公演中のステージショット、ステージ袖から撮影されたバックショットなど、異国の空気を全身で楽しむ藤井の姿が収められている。
コメント欄には、「ノリノリで楽しそう」「メキシコだいぶ似合ってる」「ラテンの風、熱い」といった声が寄せられ、ファンからの反響が広がっている。さらに、スタッフのXアカウントで公開されたライブ映像などを見たと思われるファンからも、「現地の方たちの歓迎ぶりに胸が熱くなりました」「メキシコのオーディエンスの熱狂にも溶け込んでた」「ファンとの愛のキャッチボールに心が温かくなった」など、多くのコメントが届いている。
『FUJII KAZE NORTH AMERICA TOUR 2025』は、メキシコ・Auditorio BB公演を皮切りに後半戦がスタートし、11日にアメリカ・テキサス州オースティンで開催される音楽フェス『Austin City Limits Music Festival』への出演をもってフィナーレを迎える予定となっている。
