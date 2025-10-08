「トースト」がモチーフのポップな収納グッズが登場。ギフトにも自分用にも◎なおしゃれアイテムをcheck

「トースト」がキーワードの、新しくてかわいいアイテムが登場！

ギフトショップ「THE STAND FOOL SO GOOD(S)（ザ スタンド フール ソー グッズ）」と、裏原宿カルチャーに根ざしたブランド「TOAST（トースト）」の別注コレクションが発売されます。

食パン型のボックスや、ユニークなモンスター柄のボトルなど、ギフトにも自分用にも欲しくなるアイテムが勢ぞろい。見ているだけでハッピーになれるコレクションで、お部屋を彩りませんか？

全9型のアイテムは、THE STAND FOOL SO GOOD(S)虎ノ門、JOURNAL STANDARD 立川店にて、10月9日（木）に発売されますよ。

「トースト」がモチーフのポップな別注コレクション



かつての裏原宿カルチャーと現代の裏原宿カルチャーを融合させた「トースト」は、これまでにない次世代カルチャーを発信するブランド。

今までにない“革新的なセレクトショップ”をコンセプトに掲げる、東京・虎ノ門ヒルズにある「THE STAND FOOL SO GOOD(S)」との別注コレクションには、「トースト」と『収納』、『朝の生活』にフォーカスしたアイテムがそろいます。

何気ない朝の生活にユーモアを添えてくれるアイテムをゲットすれば、おままごと気分でお片付けを楽しめちゃうかも。

食パンやジャム瓶、封口バンドみたいな「収納グッズ」



「TOAST タマゴケース」（税込550円）は、本物の卵パックを忠実に再現した収納で、見ているだけでワクワクする、カラフルでポップな見た目がかわいいんです。

リングやネックレス、パールなどをユニークに収納することで、インテリアとしてもおしゃれに飾れます。



「TOAST マジックテープ」（税込2200円）は、パンの封口バンドから着想を得たという、遊び心あふれる収納用マジックテープ。

長さを自由にカットでき、電源コードやデータケーブルなどをすっきりとまとめられます。



「TOAST クッキーカン」（税込2640円）は、90年代に流行したブリキ缶がベースになっています。

とっておきのカードや封筒、ポストカードなどを収集しておくのもよし、小物類の収納としてもかわいく使えそう。

レトロな雰囲気と「トースト」のモンスター柄をあしらった、コレクションしたくなるアイテムです。



「TOAST ジャムビン」（税込2750円）は、「ジャム星人」とジャム瓶を組み合わせたキュートなボトル。

ペン立てやコインケースとして、デスクやお部屋に飾ってもよさそうです。



「TOAST トレー」（税込2750円）は、単体でも重ねてもOK。

アクセサリーや鍵のトレーとしてかわいく使えるだけでなく、メモ置きなどとしてデスクに置いておくだけでも気分がパッと華やぎそうですね。



「TOAST ギフトボックス」（税込3190円）は、本物の食パンと同じサイズでデザインされた収納ボックス。

強度のある厚紙で作られており、軽量ながら丈夫なボックスは、お菓子入れや遊び心たっぷりなオブジェとして、暮らしにユーモアをプラスできそうです。

「TOAST ハシケース」（税込3960円）は、箸箱がモチーフのクールなステンレス製収納ケース。

両端にはマグネットが内蔵しており、バッグの中で意図せず開かないようになっています。

箸入れとしてはもちろん、ペンケースやお香ケースとしてなど、自由自在に使えますよ◎

これブレッドピン…じゃなくて「キーフック」なの？



「TOAST キーフック」（税込1万4300円）は、食パンなどの袋を閉じる“ブレッドピン”を拡大したような実用的なアイテム。前面のフックに、鍵やカラビナなどをかけられます。

背面に強力なマグネットが内蔵されており、冷蔵庫や玄関の鉄扉、ロッカーなどに簡単に取り付けられるのもうれしいポイント。



「TOAST ギュウニュウバコ」（税込1万3200円）は、書類入れやリモコン入れなどとして使うのもいいかも。

かつてどの家庭の玄関先にも当たり前にあった、牛乳箱をベースにしたデザインです。

トーストをくわえたピンクの牛は、体の模様がTOASTの文字になっていておもしろい！大胆なタイプグラフィーにもセンスを感じます。

「なにこれ！かわいい！」が詰まった「トースト」別注アイテム



ご紹介した別注コレクションは、JOURNAL STANDARD辻堂店・渋谷店・池袋店、VISIT JOURNAL STANDARD 京都店、公式オンラインストアでも、順次販売がスタートします。

実用性だけでなく、インテリアとアートの役割を持つアイテムを日常に取り入れれば、日々をよりご機嫌に過ごせそうですね。

THE STAND FOOL SO GOOD(S)
場所：東京都港区虎ノ門2-6-3 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 2F
営業時間：11:00〜20:00

THE STAND FOOL SO GOOD(S)公式Instagram
@thestandgram
ベイクルーズ公式オンラインストア
https://baycrews.co.jp/



