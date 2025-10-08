◇MLB ヤンキース9-6ブルージェイズ(日本時間8日、ヤンキー・スタジアム)

ヤンキースのアーロン・ジャッジ選手がポストシーズン驚異の打率5割を記録しています。

試合前の5試合で打率.444としていたジャッジ選手。この日はブルージェイズとの地区シリーズで2連敗し、敗戦すると今季終了の危機に陥っていました。

本拠地で迎えた第3戦は序盤にブルージェイズに先行され6-1と大きくリードを奪われます。そんな中でもジャッジ選手は第1打席センターへヒットを記録すると、第2打席にはタイムリーヒットで一矢報います。

そして第3打席、ファンが待ち望む待望の一発が。4回、1アウトから相手の落球とフォアボールで1塁2塁のチャンスを作るとジャッジ選手は3球目、160キロのストレートをとらえレフトポール直撃の3ランホームランで同点に追いつきます。この一発でヤンキー・スタジアムは観客席もベンチも熱気に包まれました。ここから攻撃に転じたヤンキースは5回にジャズ・チザム選手のソロホームランにオースティン・ウェルズ選手のタイムリーで追加点をあげ、逆転に成功。

チームに勢いを付けたジャッジ選手の第4打席は1アウト走者なしの場面でしたが、申告敬遠で勝負を避けられました。

ヤンキースはリードを守りようやく1勝を手にし次につなげました。

ジャッジ選手はこの日4打数、3安打、1本塁打、4打点の成績。打率は5割に乗っけました。