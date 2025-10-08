「未来の常識を創り出し、人々の生活を変えていく」をグループ理念に掲げ、日本全国47都道府県に3600超の店舗、海外ではアジアを中心とする6エリアに82店舗（6月末現在）のドラッグストア・調剤薬局を展開するマツキヨココカラ＆カンパニーは、プライベートブランド「matsukiyo LAB」から美容を応援し、目的に応じて選べる成分美容サプリメントシリーズ「BEAUSTER（ビュースター）」の展開をスタートする。初期ラインアップは全8種の展開。うち7種を10月10日から、追加1種を11月11日から、全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）と同社オンラインストアで販売を開始する。

「BEAUSTER（ビュースター）」は、BEAU（美）＋BOOSTER（ブースター）をかけ合わせた造語で、すでに備わっている美しさをブーストするサプリという意味が込められた、マツキヨココカラ初の成分美容サプリメントシリーズ。近年、成分美容のトレンドが拡大し、特にインナービューティーへの関心は市場全体で急速に高まっている。同商品は、ナイアシンアミド・ビタミンC・NMN・エクソソームなど注目の美容成分を贅沢に配合した、見た目も鮮やかな全8種のラインアップで、幅広いニーズに対応。内側からの美しさを引き出す。また一部商品にはオイル in ビーズカプセル技術（「持続型ナイアシンアミド」「持続型ビタミンC1000」「バクチオール＋持続型ビタミンC」）を採用。美容成分がゆっくり溶けることで、これまでの「飲んでもすぐに排出されてしまう」というサプリメントの課題を克服した。

「matsukiyo LAB BEAUSTER（ビュースター）」の特長は、「ナイアシンアミド」「ビタミンC」「NMN」「エクソソーム」などの注目成分を厳選配合した。多様な目的に合わせて最適な商品を選んでもらえる。一部商品にはオイル in ビーズカプセル技術を採用。水溶性の成分がゆっくり溶ける処方を実現した。成分を象徴するカラーや形状を取り入れた、見た目も鮮やかなカプセルを採用。日々のサプリ習慣を応援する。

10月10日からシリーズ7種、11月11日に「持続型ナイアシンアミド」を含めた全8種を全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）と同社オンラインストアで販売を開始する。



「ビュースター 持続型ナイアシンアミド」

「ビュースター 持続型ナイアシンアミド」（90粒（1日3粒30日））は、ビタミンB群の1種である、水溶性のナイアシンアミドをたっぷりと配合した。オイル in ビーズカプセルによる持続性が特長となっている。



「ビュースター 持続型ビタミンC1000」

「ビュースター 持続型ビタミンC1000」（120粒（1日4粒30日））は、ビタミンC1000mgに加え、5種のマルチビタミンを贅沢に配合した。オイル in ビーズカプセルによるビタミンCの持続性が特長となっている。



「ビュースター バクチオール＋持続型ビタミンC」

「ビュースター バクチオール＋持続型ビタミンC」（90粒（1日3粒30日））は、「次世代レチノール」とも呼ばれるバクチオール。ビタミンC 500mgも同時に摂取できる。クリアで透明感を目指す人におすすめとのこと。



「ビュースター NMN」

「ビュースター NMN」（15包／36包）は、年齢を重ねながらアクティブに美しく輝きたい人をサポートする、注目成分NMNを配合した。



「ビュースター ナイアシンアミド＋ビタミンC」

「ビュースター ナイアシンアミド＋ビタミンC」（90粒（1日3粒30日））は、美容感度の高い層から注目を集めるナイアシンアミドと、定番のビタミンCをダブルで配合。うるおいとハリのある毎日を目指す人におすすめだという。



「ビュースター グルタ酵母＋ビタミンC」

「ビュースター グルタ酵母＋ビタミンC」（120粒（1日4粒30日））は、酵母エキスと、ビタミンCを同時配合した。白玉のような透明感をサポートしたい人におすすめとなっている。



「ビュースター エクソソーム含有プラセンタ」

「ビュースター エクソソーム含有プラセンタ」（60粒（1日2粒30日））は、注目を集める新成分エクソソームを含有したプラセンタを配合。若々しい毎日を目指す人におすすめだという。



「ビュースター ビタミンC 2000mg リポソーム＋持続型ビタミンC」

「ビュースター ビタミンC 2000mg リポソーム＋持続型ビタミンC」（30包（1日2包15日））は、リポソーム型、持続型、速攻型の3種のビタミンCを組み合わせた、ビタミンC2000mg配合。さらにセラミドなども加えた贅沢設計となっている。

［小売価格］

ビュースター 持続型ナイアシンアミド：3218円

ビュースター 持続型ビタミンC1000：3218円

ビュースター バクチオール＋持続型ビタミンC：3218円

ビュースター NMN：15包 5378円／36包 1万584円

ビュースター ナイアシンアミド＋ビタミンC：2138円

ビュースター グルタ酵母＋ビタミンC：3218円

ビュースター エクソソーム含有プラセンタ：4298円

ビュースター ビタミンC 2000mg リポソーム＋持続型ビタミンC：3218円

（すべて税込）

［発売日］10月10日（金）

※ビュースター 持続型ナイアシンアミドは11月11日（火）

マツキヨココカラ＆カンパニー＝https://www.matsukiyococokara.com