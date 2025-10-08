明治は、簡単なひと手間を加えるだけで副菜やおつまみになるヨーグルト「明治とうふ感覚ヨーグルト YOFU」を、10月14日から四国エリア限定で発売する。

同商品は、カップのまま調味料をかけることで、「副菜」や「おつまみ」として、洗い物を増やさずに食卓に一品を手軽にプラスできる新しいヨーグルト。酸味が少なくなめらかで濃厚感のあるヨーグルトになる新しいタイプの乳酸菌を使用しているため、タレや出汁などの旨味や塩味に適している。そのため、副菜やおつまみの一品として、手軽に食卓に取り入れることができる。また、乳酸菌に加えてタンパク質5.3g、絹ごし豆腐の約2倍（日本食品標準成分表（八訂）増補2023年 絹ごし豆腐：カルシウム75mg、たんぱく質：5.3g（100g当たり栄養成分））の181mgのカルシウムを摂取することができるのも特長となっている。

近年、時短・タイパなどの簡便化ニーズを背景に、総菜の一品としての食事ニーズ系商品や、小腹満たしとしての間食ニーズ系商品の売上が伸長している。





同商品は、朝食や間食に喫食されることが多いヨーグルトを、夕食や夜の食事シーンでも食べてもらえるるようにするために開発を進めた。開発のヒントとして、夕食や夜に食べることが多い“豆腐”に着目した。豆腐のように調味料や他の食材と合わせやすく、「副菜」や「おつまみ」としても楽しめるヨーグルトがあれば、これまで以上にさまざまな食事シーンでヨーグルトを食べられると考えている。

なお、“豆腐”に着目したことから、全国と比較して豆腐の消費量が多い四国エリアでの発売を決定した。今回の販売は四国エリア限定となるが、販売実績や消費者の声をもとに、今後の販売規模の拡大も検討していく予定。

同商品の発売を通じ、おいしさ・楽しさの世界を広げ、消費者の健康な毎日に貢献していくという。

［小売価格］160円（税込）

［発売日］10月14日（火）

明治＝https://www.meiji.co.jp