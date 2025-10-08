

「タフグミ BAR コーラ&ソーダ」

カバヤ食品は、「TOUGH GUMMY（タフグミ）」ブランドから、グミとしては珍しいバー形状の「タフグミ BAR」シリーズ合計2品目を、10月20日から発売する。

「タフグミ」は、噛み応えのある独自の高弾力食感とサワーパウダーの刺激が生む“やみつきになるおいしさ”が特長で、累計販売個数は1億個を突破（カバヤ食品 出荷分析 2014年9月〜2025年5月）した。特に主力製品の「タフグミ」は2024年度グミ市場販売金額No.1（インテージ SRI＋ 推計販売規模（金額）2024年4月〜2025年3月）になり、成長著しいグミ市場において2年連続で首位を獲得（インテージ SRI＋ 推計販売規模（金額）2023年4月〜2024年3月）するなど、“グミのおいしさのど真ん中”を体現する製品となっている。



「タフグミ BAR グレープ&マスカット」

今回発売する新シリーズ「タフグミ BAR」は、「タフグミ」の高弾力・サワーパウダーによる刺激とおいしさはそのままに、今までにない“噛みちぎる”感覚を味わえるバー形状のグミ。

片手で食べやすい形状のため、仕事や家事、勉強、ゲームの合間などで空腹を満たすことができ、食事の時間が惜しいながらも、頑張りたい・集中したい人をサポートする。また今までグミを喫食していなかったグミノンユーザーにも、新しい形でグミのおいしさを提案する。

「タフグミ」ブランドは今後も、もうひと踏ん張りしたい瞬間を後押しする相棒のような存在になれるように、様々なシーンに寄り添う形状・フレーバー・成分で頑張る人を美味しく応援し続ける考え。

「タフグミ BAR」シリーズについては、「タフグミ」のクセになる高弾力、刺激的なサワーパウダーはそのままに、噛みちぎる感覚を味わえるグミバー。グミ1本の重量は40g（1製品あたり1本入り）。ガツンと腹を満たす食べ応えとなっている。最後まで飽きずに食べられる、1本に2つのフレーバーの“2in1製法”だという。

［小売価格］オープン価格

［発売日］10月20日（月）

