あいのり・クロ、新しい車が納車されたことを報告「色が白に戻っただけぇぇえええ」

恋愛バラエティー番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーのクロが6日に自身のアメブロを更新。新しい車が納車されたことを報告した。

この日、クロは「今回の車はこちら」と切り出し「でで〜んっ！！！！色が白に戻っただけぇぇえええ」と、白色の新しい車が納車されたことを写真とともに報告。以前乗っていた黒い車について「日曜洗車して、月曜もう汚れてる！みたいなのに疲れてしまったらしい父が！！！」と、父親の希望で色を変更したことを説明し「私は黒が好きだけれど、洗車しないので、ほんとわがまま言ってられません！従うのみです」と心境をつづった。

また、ディーラーでは「憧れの7人乗り、Audiで唯一の3列シートQ7も見させてもらったよ〜」と明かし「かっこよかっっった…！！！」と興奮した様子でコメント。担当者からのプレゼントには「超ハッピー」と喜び「か〜わいっっっさっちゃん喜びそう〜」と娘の反応を想像した

続けて、担当者の対応に「喜ばせたい気持ち！！！みたいなのをそもそも持っていて、それをしっかり実行に移せる… 喜ばせ屋みたいな性格の方」と称賛し「プロ営業マンから学ぶことがたくさんたくさんあるっっっ」と感心した様子で述べた。

その後は父親と出かけたことを明かし「母さんに頼まれたお買い物を済ませ、出来立てのパンを半分こ」と報告。偶然にも父親と服装の色味が似ていたそうで「はからずも、服の色味が、リンクコーデになっていておもろかったですぅ！！！」とつづり、ブログを締めくくった。