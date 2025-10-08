日本推理作家協会会員の“現役書店芸人”、結婚を発表「お相手は一般の方」 “『このミス』編集部”が祝福
日本推理作家協会会員の“現役書店芸人”で、お笑いコンビ・デンドロビームのカモシダせぶんが7日、自身のXを更新し、結婚を発表した。
【写真あり】結婚記念のケーキを公開した”カモシダせぶん
かもしだは【ご報告】と題し、「私事で恐縮ですが、本日結婚いたしました。お相手は一般の方になります」と報告。「10/7が大安吉日、しかも7日(せぶん)、更にミステリー記念日だからこの日がいいと妻が提案してくれました。ありがたいです」とこの日に結婚した理由を明かした。続けて「今後も頑張ります！！お仕事ください！！！！！！」とアピールした。
この投稿に、芸人仲間のヤーレンズ・楢原真樹が「おめでとう！！ またウルトラセブンの鑑賞会しよ！」と祝福。また、宝島社『このミステリーがすごい！』編集部も「『七つの大罪』執筆陣のひとり、カモシダせぶんさんがご結婚とのこと、おめでとうございます！カモシダさん以上に「色欲」をポップで感動的に書ける作家はいないと、担当は思っていますので、未読の方はぜひお手にとってみてくださいませ！」と祝福した。
