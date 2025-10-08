作家・岸田奈美さん、『新婚さんいらっしゃい！』出演発表「書類審査と面接を全力で勝ち抜きました!!!」 今年5月に結婚公表
作家・エッセイストの岸田奈美さんが7日、自身のインスタグラムを更新。12日放送のABCテレビ・テレビ朝日系『新婚さんいらっしゃい！』（後0：55）に出演すると発表した。
【動画】母・弟も登場！夫と共に『新婚さん』出演する作家・岸田奈美さん
インスタグラムでは「10月12日(日)の『新婚さんいらっしゃい！』に出ます!!!夫婦の夢だったので、書類審査と面接を全力で勝ち抜きました!!!」と報告。夫と共に出演している予告画像を投稿。この投稿に「早速録画予約します」「ママも良太さんも出るの?!」「絶対見ます!!!」といったコメントが寄せられた。
岸田さんは、1991年生まれ、兵庫県神戸市出身。関西学院大学人間福祉学部社会起業学科在学中に株式会社ミライロの創業メンバーとして加入、10年に渡り広報部長を務めたのち、作家として独立。「30 UNDER 30 JAPAN」受賞。
突然車いすユーザーになった母、ダウン症の弟などを描いた『家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった』は、2023年に河合優実主演でNHKドラマ化された。今年5月に自身のXやnoteを通じて、結婚を公表。また22年からレギュラー出演していたABCテレビ『news おかえり』を8月に卒業した。
