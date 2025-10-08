TUY

■台風22号(ハーロン)

2025年10月8日12時45分発表

8日12時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    非常に強い
存在地域    日本の南
中心位置    北緯30度00分 (30.0度)
東経137度20分 (137.3度)
進行方向、速さ    北 15 km/h (7 kt)
中心気圧    935 hPa
中心付近の最大風速    50 m/s (100 kt)
最大瞬間風速    70 m/s (140 kt)
25m/s以上の暴風域    全域 95 km (50 NM)
15m/s以上の強風域    全域 390 km (210 NM)

9日0時の予報
種別    台風
強さ    非常に強い
存在地域    八丈島の南西約180km
予報円の中心    北緯31度55分 (31.9度)
東経138度30分 (138.5度)
進行方向、速さ    北北東 20 km/h (11 kt)
中心気圧    935 hPa
中心付近の最大風速    50 m/s (100 kt)
最大瞬間風速    70 m/s (140 kt)
予報円の半径    65 km (35 NM)
暴風警戒域    全域 155 km (85 NM)

9日12時の予報
種別    台風
強さ    非常に強い
存在地域    八丈島の東約150km
予報円の中心    北緯33度20分 (33.3度)
東経141度25分 (141.4度)
進行方向、速さ    東北東 25 km/h (14 kt)
中心気圧    935 hPa
中心付近の最大風速    50 m/s (100 kt)
最大瞬間風速    70 m/s (140 kt)
予報円の半径    95 km (50 NM)
暴風警戒域    全域 185 km (100 NM)

10日9時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    日本の東
予報円の中心    北緯34度20分 (34.3度)
東経151度55分 (151.9度)
進行方向、速さ    東 45 km/h (24 kt)
中心気圧    960 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速    60 m/s (115 kt)
予報円の半径    155 km (85 NM)
暴風警戒域    全域 290 km (155 NM)

11日9時の予報
種別    温帯低気圧
強さ    -
存在地域    日本のはるか東
予報円の中心    北緯35度50分 (35.8度)
東経167度00分 (167.0度)
進行方向、速さ    東 55 km/h (31 kt)
中心気圧    980 hPa
最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
予報円の半径    300 km (160 NM)
暴風警戒域    全域 460 km (250 NM)
 

-■関東地方への影響は

非常に強い台風第２２号は、９日に非常に強い勢力を維持し伊豆諸島に最も接近するでしょう。これまでに経験したことのないような暴風や高波になるおそれがあり、特別警報を発表する可能性もあります。暴風が実際に吹き始めてからでは、屋外での活動は命に危険が及びます。暴風、高波に最大級の警戒をしてください。また、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒をしてください。線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。

［気圧配置など］
非常に強い台風第２２号は、８日９時には日本の南にあって、１時間におよそ１５キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は９３５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は５０メートル、最大瞬間風速は７０メートルで中心から半径９５キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。台風は非常に強い勢力を維持しながら、８日は進路を次第に東へ変え、９日は伊豆諸島に最も接近する見込みです。また、前線が９日朝にかけて、日本の東から伊豆諸島付近にかけてほとんど停滞するでしょう。伊豆諸島では、これまでに経験したことのないような暴風や高波となるおそれがあり、特別警報を発表する可能性もあります。

［風の予想］
伊豆諸島では、８日は非常に強い風が吹き、９日は一部の住家が倒壊するおそれもある猛烈な風が吹く見込みです。関東地方では、９日は非常に強い風の吹く所があるでしょう。

８日に予想される最大風速（最大瞬間風速）
　　伊豆諸島　　　２５メートル　（３５メートル）

９日に予想される最大風速（最大瞬間風速）
　　関東地方　　　２３メートル　（３５メートル）
　　伊豆諸島　　　５０メートル　（７０メートル）

［波の予想］
伊豆諸島では、８日はうねりを伴い大しけとなり、９日はうねりを伴い猛烈にしけるでしょう。関東地方の海上では、９日はうねりを伴い大しけとなる見込みです。
８日に予想される波の高さ
　　伊豆諸島　　　　　　６メートル　うねりを伴う
９日に予想される波の高さ
　　関東地方　　　　　　　７メートル　うねりを伴う
　　伊豆諸島　　　　　　１２メートル　うねりを伴う

［雨の予想］
伊豆諸島では、前線や台風本体の発達した雨雲により、雷を伴った非常に激しい雨や猛烈な雨が降る所があるでしょう。

８日１２時から９日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
　　伊豆諸島　　　３００ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。
線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、以下のとおりです。

　関東甲信地方　伊豆諸島
　　９日未明から９日昼前にかけて

［防災事項］
伊豆諸島では、暴風、高波に最大級の警戒をしてください。風が強まる前に頑丈な建物の中に移動するとともに、屋内では窓から離れるなどしてください。また、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒をしてください。
落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。
関東地方では９日は、うねりを伴う高波に警戒してください。

■今後の全国の天気（地方ごとに）

