ソニーネットワークコミュニケーションズは8日、MVNOサービス「NUROモバイル」で、新規または他社からの乗り換えやNURO 光とセットで月額料金を割り引く特典の提供を開始した。

特典は、新規または他社からの乗り換え（MNP転入）で契約するユーザー向けの公式特典と、NURO 光の申し込みで対象となる「NUROモバイル会員 光割」の2つがあらたにラインアップされる。どちらも併用できる。

公式特典は、NUROモバイルの公式ホームページから、新規またはMNP転入で対象プランを申し込むと、利用開始翌月～13カ月目まで、月額料金から最大491円割引される。対象プランは、音声通話付きSIMのVMプラン（5GB）とVLプラン（10GB）、VLLプラン（15GB）、NEOプラン（35GB）。NEOプランのみ、割引額が490円となる。たとえば、月間データ容量15GBのVLLプランでは、1年間月額1299円（1790円-491円）で利用できる。

「NUROモバイル会員 光割」は、NUROモバイルをすでに契約しているユーザーも利用できる特典で、NUROモバイル会員ページにあるクーポンを利用してNURO 光を申し込むと、利用開始13カ月目～36カ月目までの24カ月間、NURO 光の月額料金から491円割引される。NURO光で提供中の公式特典とも併用できる。