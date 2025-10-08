「君ほまに41歳！？」赤西仁、イケメンショットにファン歓喜！ 「色気ダダ漏れ」「イケ散らかしすぎ」
元KAT-TUNで歌手の赤西仁さんは10月7日、自身のInstagramを更新。イケメンな姿を披露し、ファンから歓喜の声が寄せられています。
ファンからは「まじイケメン」「相変わらず顔面が優勝してるねえ〜」「なんでそんなにずっとカッコいいの？」「イケ散らかしすぎ」「君ほまに41歳！？」「ドキッとする」「色気ダダ漏れです」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「なんでそんなにずっとカッコいいの？」赤西さんは「A写 2025」とつづり、1枚のアーティスト写真を投稿。明暗のコントラストが、赤西さんのクールな雰囲気を際立たせています。色っぽさを感じるアンニュイな表情がすてきです。
「色気爆発すぎる」過去にもイケメンな姿を投稿している赤西さん。3月25日には、公衆電話で撮影したソロショットを披露。ファンからは「色気爆発すぎる」「電話BOXがおしゃれに見える」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
