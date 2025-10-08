「35億好きだったな」コージ、元ブルゾンちえみと再会！ 「なんだろ？2人とも穏やかな表情に見える」
お笑いユニット・ブルゾンちえみ with Bやお笑いコンビ・ブリリアンとして活動していたタレントのコージさんは10月7日、自身のInstagramを更新。元ブルゾンちえみでタレントの藤原しおりさんとの再会を報告し、注目を集めています。
【写真】コージと藤原しおりのツーショット
コメント欄には、「2人ともとびきり素敵な笑顔」「このお二人の『絵』が、本当に尊いです」「お似合いすぎるー！！」「最高過ぎる！35億好きだったなぁ〜」「復活してほしー」「なんだろ？2人とも穏やかな表情に見える」といった声が寄せられました。
コージさんは、11、12日に藤原さんの地元・岡山県で開催されるトークイベント「オータムお茶会 in 岡山 〜来れたら来てね、行けたら行くねlive〜」に登壇予定です。
「慣れ親しんだ立ち位置」コージさんは「再会。慣れ親しんだ立ち位置」とコメントし、1枚の写真を投稿しました。コージさんの隣には、藤原さんが写っており、懐かしさを感じさせるツーショットとなっています。
フリーに転身コージさんは1日にもInstagramを更新し、9月30日をもって所属していたワタナベエンターテインメントとの契約を満了したことを報告しました。今後はフリーとして活動していくとのことで、さらなる活躍に期待が高まります。
