Snow Manの佐久間大介さんが俳優の川口春奈さんとともに＜&be HAIR＞の新商品・新CM発表会に登場しました。

【写真を見る】【Snow Man・佐久間大介】川口春奈と初対面での勘違い「だいすけさんいる？」 フォトタイムは「可愛い？」と報道陣に問いかけながら撮影

ヘアメイクアップアーティストの河北裕介さんがプロデュースするヘアケアブランド＜&be HAIR（アンドビーヘア）＞は、ダメージヘアをやさしくケアし、軽やかにまとまる髪へと導く「&be ダメージケアシャンプー」、「&be リペアレスキュートリートメント」を10月17日（金）に全国発売。さらにブランドアンバサダーの佐久間さんとブランドミューズの川口さんが出演する新CMが8日から公開されます。









実は佐久間さんと川口さんは今回が初対面だったそう。佐久間さんは “先ほどもお話をしていて、川口さんが「だいすけさんいる？」って聞いていて、「下の名前で呼ぶ方なのかな」って思ったらスタッフさんを呼んでいて。「すごい来てくれる方なのかな？」と思ったら、普通の距離感でした” と初対面の勘違いエピソードを告白。 “バラエティーでも会ったことなかったので、今日お会いできてとても嬉しいですね” と笑顔。









川口さんは佐久間さんの印象について “いつもテレビで見ているので初めてお会いした感じがなかった。明るくて気さくにお話してくれた” と語りました。

今回の新CMではダンスも披露している佐久間さん。CM撮影時には “「自由に踊ってくれていいよ」って言われたので、好き勝手踊らせてもらった。しなやかさとか髪もなるべく動いた方がいいかなって思って、カメラマンさんとセッションみたいな感じで楽しませてもらいました” と振り返りました。

イベントでは河北さんから佐久間さんへ “やってみたい髪色は？” と質問が。佐久間さんは “たまにお芝居で染めたりするけど、ハイトーンをずっとやっていて、逆に黒い髪にアクセントで一色とか、毛先に一色入っていたりは、やってみたい” と告白。







さらに、今日のピンクの髪色について、佐久間さんは “最近までインナーカラーを金にしていたけど、今日は「ピンクにしたいな」って思って、自分で家でピンクに染めてきました” と明かすと、日常から愛用している商品を手に取りながら “僕みたいな淡いピンクをやりたい人は手で泡立ててからやった方がいい。ムラが出来ちゃう” とアドバイスしました。

イベント中も元気いっぱいだった佐久間さん。報道陣向けの撮影時間でも、写真を撮られるたびに「可愛い？」「ビューティー？」「綺麗？」と報道陣に問いかけ。報道陣から「可愛い」など声が返ってくると満足そうな表情を見せていました。

【担当：芸能情報ステーション】