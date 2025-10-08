俳優・モデルの志田音々さんが自身のインスタグラムで、9月に開催された「千歳のまちの航空祭」に “一日基地司令” として参加したことを報告しています。



【写真を見る】【 志田音々 】航空自衛隊千歳基地で “一日基地司令” を報告 「千歳のまちの航空祭」に参加





志田さんは「防衛省広報アドバイザー活動報告」「先日、1日基地司令を務めさせていただきました」と投稿。「千歳基地の皆様、#千歳のまちの航空祭 に参加させていただき、貴重な体験をありがとうございました」と感謝を綴っています。







志田さんは、基地内の滑走路や格納庫などを背景に、F-15戦闘機やUH-60J多用途ヘリコプターの前で制服を着て “一日基地司令” のタスキを掛けてポーズを取っています。









航空祭では実際の飛行も見学したようで「目の前で見る機体の飛行や、上空からのPJ（註：パラレスキュージャンパー：航空救難員）登場は本当に圧巻」と感嘆しています。







さらに志田さんは「地域の皆様と自衛隊の皆様との温かい交流の場だと実感し、心がほっこりしました」としていて、「K-9（ケイナイン）」と呼ばれる警備犬とも一緒にポーズを取っています。

志田さんは、テレビシリーズ「仮面ライダーギーツ」櫻井沙羅（仮面ライダーハクビ）役を務めたほか、情報番組や配信番組に多く出演。2023年からは防衛省広報アドバイザーを務めています。

【担当：芸能情報ステーション】