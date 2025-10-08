ローラ、胸元大胆な黒ドレス姿披露「大人な雰囲気」「美しい」と反響
【モデルプレス＝2025/10/08】モデルのローラが10月7日、自身のInstagramを更新。シンプルなドレスから覗く美しい胸元に注目が集まっている。
【写真】ローラ、胸元大胆な黒ドレス姿
◆ローラ、黒のベアトップドレス姿を披露
ローラは「クリエイティブ監修を担当した京都府亀岡市にある古民家」を背景に黒のベアトップドレスを着こなした姿を披露。こんがりと焼けた肌に美しいデコルテが強調され、日本家屋の中で様々なポージングを決めた姿を公開している。
◆ローラの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「美しい」「大人な雰囲気」「古民家も似合ってしまうローラすごい」「綺麗」「うっとりする」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】