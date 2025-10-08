ファミリーマート「オモテもウラもおいしいパン」発表会/「ファミマルBakery」2周年にハイブリッドパン

ファミリーマートは、10月7日から、パンの裏側がクイニーアマン仕立てになっている、「オモテもウラもおいしいパン」を発売した。

10月6日、東京･芝浦の本社で新商品発表会を開き、商品本部スイーツ部鈴木崇義部長が概要を説明した。

現在、米の価格高騰を受けて、小麦製品へ切り替え傾向がみられる。調査会社のアンケートによると、パンの購入頻度について、直近3カ月と今後についても増えると回答した人は2割以上だった。パンは多様な喫食シーンがあり、成長の余地があると、同社は予測する。

企画背景には、2つ以上の異なる食品を組み合わせた「ハイブリッド」グルメがある。シュークリームとフレンチクルーラーを掛け合わせた「シュークルーラー」などで、同社では、人気パンにクイニーアマンを組み合わせ、トレンド感を演出した。

カリッとした食感が特徴のフランス発祥の伝統菓子「クイニーアマン」は、近年市場での注目度が高まっている。ベーカリーの販売が拡大し、バリエーション豊かな進化系商品も登場している。

同社で昨年10月、「スイーツパン」シリーズを販売した際も、「焼きチョコクロワッサン【クイニーアマン仕立て】」が一番人気だった。

新商品は、定番パンで人気の商品をアレンジし、「デニッシュメロンパン×クイニーアマン」(税込185円)、「チーズケーキデニッシュ×クイニーアマン」(税込198円)、「アップルパイタルト×クイニーアマン」(税込198円)の3種類を展開する。

ファミリーマート「オモテもウラもおいしいパン」3種

発酵バターを使用したカリッとした飴がけは、組み合わせる素材を変えることでそれぞれに異なる“食感”を楽しめる。

鈴木部長は「米やスイーツの価格高騰が大きく、その分スイーツパンの販売は伸びている。クイニーアマンだけでは認知度は高くないが、メロンパンを組み合わせることで年配の男性にも受け入れやすい」と説明した。

会場では、コマーシャルに出演する吉田鋼太郎さん、八木莉可子さんが登壇し、トークセッションを行った。

八木さん（中央）と吉田さん（左）と鈴木部長（右）

ファミマルベーカリー1品買うと次回使えるクーポンを配布するキャンペーンも行う。